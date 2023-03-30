Корпуса дореволюционной мануфактуры напротив "Невской ратуши" сдадут в аренду

Комплекс зданий на Новгородской улице в Петербурге, в котором с 1830-х годов располагались текстильные предприятия, сдадут для коммерческого использования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора холдинга "Бронка Групп" Никиту Мурова. Примерно треть площадей холдинг продолжит использовать для развития новых проектов. Один из них - Единый центр документов.

"Остальная площадь будет приводиться в порядок и переоборудоваться в коммерческую недвижимость для внешних арендаторов", - рассказал Муров.

До последнего времени помещениями в квартале между Новгородской улицей и улицей Моисеенко, занимающими 15 тысяч кв. метров, пользовался завод "Измерон", чью новую площадку на Броневой улице 30 марта открыло городское руководство. Старинные здания напротив "Невской ратуши" уже освободили от мощностей завода.

Часть корпусов, входящих в ансамбль бывшей бумагопрядильной мануфактуры, признаны историческими памятниками регионального значения.

фото: biznes-centr-nevskaya-ratusha-spb.ru