ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Статьи 22:51

Вечер историй от Ирины Потехиной

кадр "прямой линии" с Ириной Пoтехинойкадр "прямой линии" с Ириной Пoтехиной

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина 30 марта провела "прямую линию" правительства города, где отвечала на заранее отобранные вопросы о системе образования. Чиновница пообещала, что дефицит учебных заведений покроют к 2025 году. А еще рассказала о восхитительных новых школах, своей судьбе учительской дочки и первых детских садах в России. 

Потехина в правительстве Петербурга отвечает за комитеты по образованию, по делам записи гражданских актов и архивный комитет. Работы последних двух на прямой линии 30 марта не касались, сконцентрировавшись на детских садах, школах и колледжах. 

Начала Потехина с рассказа о том, чего ожидают от системы образования родители и государство. По ее словам, первым важны доступность учреждения, качественное обучение и присутствие ребенка в школе, в которой ему будет комфортно и безопасно. Государство же ратует за квалифицированные кадры для развития экономики,  поддержку талантов для прорывных технологий и патриотов.

- Государству нужны патриоты. В самом лучшем смысле этого слова. Потому что иначе никакой социальной стабильности ни в одном государстве не будет, - заявила вице-губернатор.

После этого вступления ведущие стали зачитывать Потехиной вопросы, которые собирали с петербуржцев заранее. Интересовались родители дефицитом школ и детских садов в городе. Чиновница в ответ начала рассказывать, что правительство в попытках разобраться в причинах сложившейся ситуации пришло к двум выводам. Во-первых, детей в образовательной системе стало больше: за последние 10 лет их количество с 600 тысяч увеличилось практически до 1 млн. Во-вторых, рост количества жилья: за 20 лет с 10 млн кв.м жилой недвижимости до 150 млн кв.м, а социальные объекты не строятся в том же темпе. 

Но сейчас проблема решается, заверила Потехина. По ее словам, в ближайшие два года все требуемые сады и школы будут построены.

- За 2023-2024 года мы практически полностью вот этот дефицит, жесткий, накопленный за предыдущий 20 лет, закрываем. Может быть останутся совсем какие-то частные истории, - сказала Потехина.

Она похвасталась, что в 2023 году в Петербурге откроют 19 школ. Несколько уже открыли, например, в Шушарах появилось учреждение "фантастической красоты", рассказала вице-губернатор. 

Петербуржцы попросили Потехину открывать больше школ с углубленным изучением определенных предметов или направлений. На это она заявила, что новые учреждения в Петербурга хорошо оборудованы. Вот на днях, например, приезжал министр просвещения Сергей Кравцов на присвоение лицею №369 имени погибшего на специальной военной операции Александра Жихарева, а в этой школе "роскошная лаборатория", которая очень впечатлила столичного гостя, поведала Потехина. Она уточнила, что лицей получил лабораторию через грант. Остальным школам надо поступать так же: это позволит им сделать у себя углубленное изучение определенного направления, считает вице-губернатор.

Разные истории она рассказывала на протяжении всей прямой линии, зачастую начиная так ответ на вопрос. Например, повествованием о первых детских садах в России чиновница предварила ответ о школах полного дня. Такие учреждения нужны родителям, которые работают вдали от дома и не имеют возможности забирать детей с уроков. Пока школ полного дня в Петербурга только 10%, сказала Потехина. Вся проблема, по ее словам, в организации пространства: нужны работающие буфеты, место для проведения ребенком времени и другое. 

Рассказом о своей судьбе учительской дочки Потехина разбавила ответ о загруженности учителей. Мама вице-губернатора, по ее словам, учила детей математике и дома всегда было много школьников.

- Я выросла в доме, который всегда был полон учеников-детей. У меня мама - учитель математики. То у них какие-то дополнительные занятия, то мама их готовила, то они просто садились и песни пели, - поделилась чиновница. 

А современных петербургских учителей стараются освободить от бюрократической работы. Для этого стали вводить новую должность - советник по воспитательной работе, а у педагогов-предметников вообще не осталось лишней бумажной волокиты, заверила Потехина.

Своими историями делилась не только она, но и ведущие прямой линии. Одна из них, Лидия Виэльба, рассказала, что раз в несколько месяцев восстанавливает своему ребенку либо проездной, либо пропуск в школу. Так она подключилась к ответу Потехиной на вопрос петербурженки, почему за школьный пропуск надо платить деньги. Вице-губернатор на этот раз свои истории рассказывать не стала, а только ответила, что изготовление карточки стоит денег.

Зато поделилась, что в Парголово сейчас строится "супер-колледж" на 50 тысяч кв.м. Работать учреждение начнет в 2025 году, сказал чиновница.

Коснулись на прямой линии и вопроса о летнем отдыхе. Потехина пообещала, что в 2023 году в лагеря смогут поехать 30 тысяч детей. Период подачи заявок на этот отдых начнется в апреле, так же как и период подачи заявлений на поступление в 1 класс, напомнила Потехина. Она посетовала, что почему-то большинство родителей будущих первоклашек считает, что подать бумагу надо именно 1 апреля. Но это актуально только для льготников, для остальных категорий нет никакой разницы: отправить заявление 1 апреля или 15-го, заверила Потехина. 

Завершилась прямая линия внезапно. Ведущая Виэльба через час с небольшим после начала заявила, что пора заканчивать общение. Она пообещала, что на все присланные, но не озвученные вопросы, чиновники все же дадут ответы. Потехина на прощание тихо улыбалась. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Потехина Ирина Петровна




Новости30 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑

Главное ↓ 
СтатьиВечер историй от Ирины Потехиной
СтатьиВыступление "заступницы" Агапитовой в Мариинском дворце
МуниципалСмольный засматривается на деньги муниципалов
МуниципалМуниципальная релокация


О редакции Реклама