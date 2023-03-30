Вечер историй от Ирины Потехиной

кадр "прямой линии" с Ириной Пoтехиной

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина 30 марта провела "прямую линию" правительства города, где отвечала на заранее отобранные вопросы о системе образования. Чиновница пообещала, что дефицит учебных заведений покроют к 2025 году. А еще рассказала о восхитительных новых школах, своей судьбе учительской дочки и первых детских садах в России.

Потехина в правительстве Петербурга отвечает за комитеты по образованию, по делам записи гражданских актов и архивный комитет. Работы последних двух на прямой линии 30 марта не касались, сконцентрировавшись на детских садах, школах и колледжах.

Начала Потехина с рассказа о том, чего ожидают от системы образования родители и государство. По ее словам, первым важны доступность учреждения, качественное обучение и присутствие ребенка в школе, в которой ему будет комфортно и безопасно. Государство же ратует за квалифицированные кадры для развития экономики, поддержку талантов для прорывных технологий и патриотов.

- Государству нужны патриоты. В самом лучшем смысле этого слова. Потому что иначе никакой социальной стабильности ни в одном государстве не будет, - заявила вице-губернатор.

После этого вступления ведущие стали зачитывать Потехиной вопросы, которые собирали с петербуржцев заранее. Интересовались родители дефицитом школ и детских садов в городе. Чиновница в ответ начала рассказывать, что правительство в попытках разобраться в причинах сложившейся ситуации пришло к двум выводам. Во-первых, детей в образовательной системе стало больше: за последние 10 лет их количество с 600 тысяч увеличилось практически до 1 млн. Во-вторых, рост количества жилья: за 20 лет с 10 млн кв.м жилой недвижимости до 150 млн кв.м, а социальные объекты не строятся в том же темпе.

Но сейчас проблема решается, заверила Потехина. По ее словам, в ближайшие два года все требуемые сады и школы будут построены.

- За 2023-2024 года мы практически полностью вот этот дефицит, жесткий, накопленный за предыдущий 20 лет, закрываем. Может быть останутся совсем какие-то частные истории, - сказала Потехина.

Она похвасталась, что в 2023 году в Петербурге откроют 19 школ. Несколько уже открыли, например, в Шушарах появилось учреждение "фантастической красоты", рассказала вице-губернатор.

Петербуржцы попросили Потехину открывать больше школ с углубленным изучением определенных предметов или направлений. На это она заявила, что новые учреждения в Петербурга хорошо оборудованы. Вот на днях, например, приезжал министр просвещения Сергей Кравцов на присвоение лицею №369 имени погибшего на специальной военной операции Александра Жихарева, а в этой школе "роскошная лаборатория", которая очень впечатлила столичного гостя, поведала Потехина. Она уточнила, что лицей получил лабораторию через грант. Остальным школам надо поступать так же: это позволит им сделать у себя углубленное изучение определенного направления, считает вице-губернатор.

Разные истории она рассказывала на протяжении всей прямой линии, зачастую начиная так ответ на вопрос. Например, повествованием о первых детских садах в России чиновница предварила ответ о школах полного дня. Такие учреждения нужны родителям, которые работают вдали от дома и не имеют возможности забирать детей с уроков. Пока школ полного дня в Петербурга только 10%, сказала Потехина. Вся проблема, по ее словам, в организации пространства: нужны работающие буфеты, место для проведения ребенком времени и другое.

Рассказом о своей судьбе учительской дочки Потехина разбавила ответ о загруженности учителей. Мама вице-губернатора, по ее словам, учила детей математике и дома всегда было много школьников.

- Я выросла в доме, который всегда был полон учеников-детей. У меня мама - учитель математики. То у них какие-то дополнительные занятия, то мама их готовила, то они просто садились и песни пели, - поделилась чиновница.

А современных петербургских учителей стараются освободить от бюрократической работы. Для этого стали вводить новую должность - советник по воспитательной работе, а у педагогов-предметников вообще не осталось лишней бумажной волокиты, заверила Потехина.

Своими историями делилась не только она, но и ведущие прямой линии. Одна из них, Лидия Виэльба, рассказала, что раз в несколько месяцев восстанавливает своему ребенку либо проездной, либо пропуск в школу. Так она подключилась к ответу Потехиной на вопрос петербурженки, почему за школьный пропуск надо платить деньги. Вице-губернатор на этот раз свои истории рассказывать не стала, а только ответила, что изготовление карточки стоит денег.

Зато поделилась, что в Парголово сейчас строится "супер-колледж" на 50 тысяч кв.м. Работать учреждение начнет в 2025 году, сказал чиновница.

Коснулись на прямой линии и вопроса о летнем отдыхе. Потехина пообещала, что в 2023 году в лагеря смогут поехать 30 тысяч детей. Период подачи заявок на этот отдых начнется в апреле, так же как и период подачи заявлений на поступление в 1 класс, напомнила Потехина. Она посетовала, что почему-то большинство родителей будущих первоклашек считает, что подать бумагу надо именно 1 апреля. Но это актуально только для льготников, для остальных категорий нет никакой разницы: отправить заявление 1 апреля или 15-го, заверила Потехина.

Завершилась прямая линия внезапно. Ведущая Виэльба через час с небольшим после начала заявила, что пора заканчивать общение. Она пообещала, что на все присланные, но не озвученные вопросы, чиновники все же дадут ответы. Потехина на прощание тихо улыбалась.

София Саттарова