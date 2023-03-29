Петербургскому лицею присвоили имя погибшего на СВО офицера

В лицее № 369 состоялась церемония открытия нового адресного знака, сообщила 29 марта пресс-служба губернатора Петербурга. Школе присвоено имя Героя России Александра Жихарева, погибшего в ходе спецоперации.

В мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов и министр просвещения Сергей Кравцов, а также родственники погибшего военного и педагоги и ученики лицея. В своей речи Кравцов выразил мнение, что герои России останутся в памяти сограждан и пообещал на них равняться. Беглов сообщил, что Жихарев "спас друзей ценой своей жизни".

"Отец героя до сих пор находится в зоне специальной военной операции. Это по-настоящему важно и для педагогов, и для учеников, что теперь лицей № 369 имя носит имя Александра Николаевича Жихарева", — заявил глава города.

Капитан Жихарев погиб под Харьковом в самом начале спецоперации, это произошло 27 февраля 2022 года. Его имя навечно внесли в списки 11 "А" класса, который он закончил в этой школе в 2009 году. Топонимическая комиссия утвердила наречение лицея его именем в начале марта, до этого на здании была открыта мемориальная табличка в память об офицере.