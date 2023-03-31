Замначальника автоколонны уборщиков предстанет перед судом по делу о гибели старейшего сотрудника БДТ

Петербургский суд изучит дело заместителя начальника автоколонны уборщиков, по вине которого, по предварительным данным, мог погибнуть старейший сотрудник БДТ Адиль Велимеев, информирует 31 марта пресс-служба городской прокуратуры.

Как предполагает следствие, 20 декабря прошлого года начальник группы снегоуборщиков не убедился в том, что тротуар в переулке Джамбула не очищен должным образом. Как итог, там поскользнулся и упал 83-летний Велимеев.

После падения театрального деятеля отправили в больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также перелом лобной и теменной костей. Полученные травмы сгубили мужчину, он умер 4 января. Правоохранители возбудили уголовное дело, которым будет по существу заниматься Куйбышевский районный суд.