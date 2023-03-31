Повелий: К граффити в Петербурге должен быть цивилизованный подход

Петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий поговорил с представителями райадминистраций, комитета по благоустройству, Жилкома, ГАТИ, ГЖИ и других ведомств о проблемах засилья граффити на домах. О том, как прошло мероприятие, рассказывает пресс-служба Смольного в пятницу, 31 марта.

Повелий указал на то, что в 2022 году сотрудники ГАТИ предъявили 538 предостережений владельцам различных городских построек ввиду наличия на них элементов стрит-арта.

Чиновники отчитались, что в прошлом году удалось сократить на 7% количество нелегальных граффити ввиду использования автономного мобильного комплекса контроля объектов городского хозяйства и благоустройства - "умной камеры", установленный на ведомственный автомобиль.

Отчитываясь перед Повелием, специалисты ГАТИ известили, что на данный момент им удалось привести в порядок 495 нежилых объектов.

Рассуждая о "проблеме", вице-губернатор призвал коллег воспользоваться опытом чиновников из Колпинского и Красногвардейского районов, в который открыты площадки для "официальных" граффити.

"Они появились на территории парка "Зима-Лето" и возле молодежного центра "Квадрат". Создание специальных площадок, где ребята могли бы заниматься подобным творчеством, даст им простор для самовыражения и будет способствовать защите архитектурного наследия нашего города. К граффити в Петербурге должен быть цивилизованный подход", - считает Повелий.

На последок вице-губернатор поручил райадминистрациям проработать списки адресов для "официального" стрит-арта.

Летом прошлого года сообщалось, что ГАТИ тратит не менее 100 млн рублей на борьбу с граффити и надписями на стенах домов.

Фото: пресс-служба Смольного