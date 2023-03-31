Суд отказался выпускать под залог бывшего вице-губернатора Ленобласти

Горсуд Петербурга отклонил апелляционную жалобу на содержание в следственном изоляторе бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Москвина задержали и арестовали в начале месяца по обвинению в получении взяток на 8,5 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК).

В своей апелляции защита бывшего чиновника просила выпустить его из-под стражи, предлагая залог в размере 1 млн рублей. Защита также была согласна на домашний арест или запрет определенных действий, но не смогла убедить суд.

По версии следствия, Москвин получал систематические взятки в 2017-2021 годах от бывшего главы Дирекции комплексного развития территории Ленобласти Даниила Федичева в обмен на покровительство. Федичев преследуется по другому экономическому делу, в настоящее время находясь под домашним арестом.