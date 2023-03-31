Бельский о Fan ID: Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский выступил в эфире радиостанции "Зенит", в котором поделился мыслями о "паспорте болельщика" - Fan ID - который бойкотируют многие болельщики. Заявления председателя петербургского парламента приводит пресс-служба ЗакСа в пятницу, 31 марта.

Fan ID необходим для посещения матчей Российской премьер-лиги начиная с 1 июля прошлого года.

Выступая на радио, Бельский заявил, что намерен впервые воспользоваться "паспортом" 1 апреля во время матча "Зенита" с "Уралом".

"Ведётся работа по процедуре. Раньше необходимо было посетить МФЦ, чтобы получить "Паспорт болельщика". Теперь это возможно сделать на Госуслугах, что экономит время. Президент Владимир Путин также поручил упростить процедуру", - высказался Бельский.

По версии спикера петербургского парламента, с болельщиками следует провести "разъяснительную работу", чтобы объяснить ним необходимость введения "паспортов".

"Не разделяю позицию некоторых фанатов, которые отказались от посещения игр из-за Fan ID. Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия и поддержишь свою команду", - заключил Бельский.

Ранее в ФК "Зенит" сообщили, что вместе со Смольным действительно раздают билеты на футбол из-за критической ситуации с оформлением Fan ID. Футбольные фанаты, в том числе петербургские, объявили бойкот игр, для посещения которых необходим Fan ID.

Фото: пресс-служба Заксобрания