В Калининграде бывший полицейский получил 10 лет колонии за финансовую пирамиду

Суд в Калининградской области приговорил к десяти лет колонии общего режима Владислава Боровицкого, о чем сообщила пресс-служба областного суда. В его деле о мошенничестве (ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК), составившем более 300 томов, имеется более 140 криминальных эпизодов. Фигурант, как уточняет ТАСС, в прошлом работал в МВД и занимался бизнесом.

Боровицкого признали виновным в создании финансовой пирамиды: установлено, что обманным путем, под предлогом вложений в фондовый рынок, он похитил деньги более ста граждан. Ущерб от преступлений, которые датируются 2012-2015 годами, оценили более чем в 110 млн рублей. Своей вины подсудимый не признал.

Накануне в Вологодской области задержали адвоката, которого заподозрили в создании финансовой пирамиды под видом агентства недвижимости и присвоении 46,5 млн рублей.