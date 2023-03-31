Полицейские проверяют творчество Семена Слепакова на предмет дискредитации армии

Сотрудники московского управления МВД начали проверку публичных высказываний барда и артиста Семена Слепакова, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. В текстах знаменитости ищут признаки возможной дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Несмотря на то, что статья предполагает лишь денежный штраф, собеседник агентства допустил возможность административного ареста для артиста.

Жалобу на автора и исполнителя песен написал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Ранее Минюст получил просьбу о включении Слепакова в список иноагентов, которая возникла в связи с публикацией на YouTube песни "Колыбельная". По мнению автора этого обращения, выражать ироническое отношение к действиям российской армии на Украине непозволительно.

фото: Слепаков / YouTube (скриншот)