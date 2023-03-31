Депутат Швыткин - о повестках: Вручение в электронном виде - то же самое, что и лично

Анонсированная Генштабом практика электронной рассылки повесток призывникам будет равнозначна выдаче их на руки, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин. Новация, которую запустят 1 апреля, по его словам, была нужна для минимизации процента уклонистов.

"Если пришла [повестка] через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде - то же самое, что и лично", - приводит его позицию издание URA.ru.

Депутат также допустил, что удаление гражданином профиля на Госуслугах будет расцениваться как уклонение от призыва. В таком случае, как следует из его слов, факт уклонения органам власти понадобится доказывать.

фото: duma.gov.ru