Путин и все сотрудники АП сдали не подлежащие обнародованию декларации о доходах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин и все сотрудники его администрации в срок сдали декларации о доходах за прошлый год. Пятница 31 марта стала последним днем их подачи.

"Наше антикоррупционное подразделение администрации президента сейчас будет их все проверять. Часто возникают к сотрудникам разные вопросы, мелкие и более серьезные. Тогда сотрудникам приходится на эти вопросы отвечать", - цитируют Пескова "Ведомости".

Вместе с тем, он напомнил, что в 2023 году публикация деклараций "не предусматривается".

К утру 31 марта свои декларации представили 96,2% депутатов Госдумы. Стопроцентный результат продемонстрировали так называемые независимые депутаты, а также члены фракции КПРФ.

Напомним, что законодательно чиновников и депутатов избавили от необходимости публиковать персональные декларации о доходах в начале февраля.