Путин подписал закон о публикации деклараций в обезличенном виде

Президент Владимир Путин подписал закон о публикации поданных депутатами и сенаторами деклараций об имуществе и доходах в обезличенном виде. Документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации 6 февраля.

"Обобщенная информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) сенаторами Российской Федерации, депутатами Государственной думы обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещается на официальном сайте соответственно Совета Федерации и Государственной думы <...> в порядке, определенном соответствующей палатой Федерального собрания РФ", — говорится в законе.

При этом публикуемая информация не должна содержать персональные данные, позволяющие идентифицировать личность того или иного парламентария. То же самое относится к сведениям, дающим возможность связать имущество с тем или иным подателем декларации.

Аналогичным образом в обезличенном виде будут публиковаться на сайтах региональных ЗакСов сведения об имуществе депутатов. При этом порядок обнародования будет определяться законодательством субъектов РФ.

Среди прочего, закон также содержит норму о возможности прекращения полномочий муниципального депутата за отсутствие на заседаниях местного совета в течение шести месяцев подряд.

Документ вступает в силу с 1 марта.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, планирует ли президент публиковать декларацию о доходах в привычном порядке. Позже депутаты Госсобрания Башкирии предложили освободить от обязанности отчитываться о доходах мобилизованных, контрактников и добровольцев из числа служащих, обязанных декларировать имущество.