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Новости 17:06

Башкирские депутаты предложили освободить мобилизованных от подачи деклараций

фото ЗакС политика Башкирские депутаты предложили освободить мобилизованных от подачи деклараций

На рассмотрение Государственной думы 31 января поступил законопроект об освобождении участников спецоперации на Украине от обязанности подавать декларации о доходах и имуществе. Текст документа опубликован в парламентской электронной базе, его положения касаются мобилизованных россиян, а вместе с ними военнослужащих по контракту и добровольцев.

Инициатива исходит от Государственного собрания — Курултая Башкортостана и лично от депутата Госдумы Рафаэля Марданшина. Предлагаемая ими мера касается тех участников СВО, кто в силу занимаемых должностей обязан декларировать собственное имущество и доходы, а равным образом имущество и доходы членов своих семей.

Приостановка обязанности декларирования имущества, по мысли законотворцев, должна носить временный характер и длиться в течение срока нахождения гражданина в армии или добровольных формированиях. Также проект предусматривает установление трехмесячного срока подачи деклараций с момента демобилизации или же окончания контракта.

В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал указ об освобождении силовиков и чиновников в зоне СВО от обязанности отчитываться о доходах.

Во вторник комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал принятый ранее Госдумой закон о публикации деклараций сенаторов и депутатов в обезличенном виде. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, станет ли глава государства в этом году публиковать декларацию, как прежде.


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