Башкирские депутаты предложили освободить мобилизованных от подачи деклараций

На рассмотрение Государственной думы 31 января поступил законопроект об освобождении участников спецоперации на Украине от обязанности подавать декларации о доходах и имуществе. Текст документа опубликован в парламентской электронной базе, его положения касаются мобилизованных россиян, а вместе с ними военнослужащих по контракту и добровольцев.

Инициатива исходит от Государственного собрания — Курултая Башкортостана и лично от депутата Госдумы Рафаэля Марданшина. Предлагаемая ими мера касается тех участников СВО, кто в силу занимаемых должностей обязан декларировать собственное имущество и доходы, а равным образом имущество и доходы членов своих семей.

Приостановка обязанности декларирования имущества, по мысли законотворцев, должна носить временный характер и длиться в течение срока нахождения гражданина в армии или добровольных формированиях. Также проект предусматривает установление трехмесячного срока подачи деклараций с момента демобилизации или же окончания контракта.

В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал указ об освобождении силовиков и чиновников в зоне СВО от обязанности отчитываться о доходах.

Во вторник комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал принятый ранее Госдумой закон о публикации деклараций сенаторов и депутатов в обезличенном виде. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, станет ли глава государства в этом году публиковать декларацию, как прежде.