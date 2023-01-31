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Новости 14:13

Песков затруднился ответить, станет ли Путин публиковать декларацию о доходах в этом году

фото ЗакС политика Песков затруднился ответить, станет ли Путин публиковать декларацию о доходах в этом году

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков продемонстрировал 31 января свою неосведомленность в вопросе, следует ли ждать в 2023 году обнародования декларации об имуществе и доходах Владимира Путина. Представитель Кремля пообещал предоставить информацию об этом позже.

"Я пока не могу вам ответить на этот вопрос. По мере того, как будут подходить сроки, мы вас проинформируем", — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные в ответ на вопрос журналистов, будет ли Путин публиковать в этом году декларацию, как делал это прежде.

Во вторник комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности рекомендовал к принятию на пленарном заседании 1 февраля закона о публикации деклараций сенаторов и депутатов в обезличенном виде. Согласно публикациям СМИ, действие нормы может распространиться на сотрудников правительства и Кремля.

В прошлом году Путин подал декларацию о доходах без проволочек. Согласно документу, в 2021 году он заработал 10,2 миллиона рублей, что несколько выше 9,9 миллиона, о которых он отчитался годом ранее. Список имущества, указанного в декларации, при этом не претерпел никаких изменений. Как и до этого, президент сообщил о владении квартирой и гаражом, а также об имеющихся в пользовании квартире и гаражном месте. Также он отчитался об имеющихся у него двух автомобилях ГАЗ-М21, машине "Нива" и  автомобильном прицепе "Скиф".


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