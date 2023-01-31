Комитет Совфеда поддержал закон о публикации обезличенных деклараций

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности одобрил закон о публикации деклараций сенаторов и депутатов в обезличенном виде, сообщило 31 января ТАСС. Тем самым он рекомендовал инициативу к принятию на пленарном заседании верхней палаты парламента в среду.

Предполагается, что парламентарии продолжат отчитываться о своих доходах и имуществе, как и прежде, однако в публичное пространство информация будет поступать в обобщенном виде и без указания персональных данных. При этом, согласно информации СМИ, аналогичным образом публиковать декларации намереваются чиновники Кремля и правительства.

Также документ предусматривает возможность прекращения полномочий региональных и муниципальных депутатов за отсутствие на заседаниях в течение полугода.

Госдума одобрила закон о публикации деклараций без личных данных в прошлую среду, 25 января. Члены думских фракций КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" заявили о том, что продолжат отчитываться о доходах по старым правилам.