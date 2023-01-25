Депутаты от КПРФ и СРЗП продолжат публиковать декларации о доходах

Члены думских фракций КПРФ "Справедливой России - За правду" и дальше будут публиковать декларации о собственных доходах, несмотря на меняющееся законодательство в этом направлении.

"У нас нет в этом секрета... Мы не видим в принципе каких-то сложностей в публикации", - приводит РИА "Новости" слова думского коммуниста Александра Ющенко.

Депутат признался, что не понимает, почему порядок отчетности о заработках парламентариев в нынешнем году решили пересмотреть.

В свою очередь, отступать от своих привычек не желают и справедливороссы. Через свою пресс-службу лидер партии Сергей Миронов заверил, что его коллеги, не поддержавшие новейшие поправки, намерены сохранять прозрачность доходов перед избирателями.

"Эта информация будет выкладываться парламентариями в открытом формате – либо на личных, либо на партийных ресурсах", - уточнил политик.

Законопроект о декларациях, который поступит в Совфед не раньше февраля, предполагает, в числе прочего, отказ от публикации сведений о доходах сенаторов и депутатов Госдумы. Обязательной публикации будет подлежать только самая общая информация.

По данным СМИ, вскоре могут засекретить и происхождение дохода кремлевских чиновников. Официальный представитель президента Дмитрий Песков объясняет новации специфическими условиями военной спецоперации.