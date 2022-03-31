Путин подал декларацию в срок

Президент Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2021 год, сообщил 31 марта его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Соответствующий вопрос поступил в четверг от журналистов.

Крайним сроком для подачи деклараций является 1 апреля. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучил количество отчитавшихся депутатов и призвал прочих поторопиться.

В прошлом году Путин отчитался о заработке 9,9 млн рублей. Также он указал в собственности квартиру и гараж, два автомобиля ГАЗ М21, "Ниву" и автомобильный прицеп "Скиф". В пользовании президента, согласно декларации, находились квартира и гаражное место. Аналогичную информацию он представлял и до этого.