Минцифры рассказало, почему исчезла возможность удалить аккаунт на "Госуслугах"

Опция удаления аккаунта в "Госуслугах" стала недоступна пользователям сервиса 31 марта. Случившееся не стало техническим багом, объяснили в Минцифры: мера принята в целях дополнительной безопасности юзеров.

"В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале", - сообщила пресс-служба министерства.

Желающие удалить свой аккаунт теперь могут это сделать только лично: для достижения цели необходимо посетить один из многофункциональных центров.

Чиновники также прокомментировали слухи о том, что удаление личного кабинета якобы может быть приравнено к уклонению от службы в армии. В Министерстве заверили, что эта информация не соответствует действительности.