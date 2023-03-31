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Новости 20:54

Минцифры рассказало, почему исчезла возможность удалить аккаунт на "Госуслугах"

фото ЗакС политика Минцифры рассказало, почему исчезла возможность удалить аккаунт на "Госуслугах"

Опция удаления аккаунта в "Госуслугах" стала недоступна пользователям сервиса 31 марта. Случившееся не стало техническим багом, объяснили в Минцифры: мера принята в целях дополнительной безопасности юзеров.

"В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале", - сообщила пресс-служба министерства.

Желающие удалить свой аккаунт теперь могут это сделать только лично: для достижения цели необходимо посетить один из многофункциональных центров.

Чиновники также прокомментировали слухи о том, что удаление личного кабинета якобы может быть приравнено к уклонению от службы в армии. В Министерстве заверили, что эта информация не соответствует действительности.


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