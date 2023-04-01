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"Горэлектротранс" закупит новые троллейбусы и трамваи

фото ЗакС политика "Горэлектротранс" закупит новые троллейбусы и трамваи

В общей сложности 225 новых низкопольных троллейбусов и трамваев намерено приобрести ГУП "Горэлектротранс" в ближайшие годы, сообщили пресс-службе предприятия. Больше половины из них придется на трамваи, соответствующие закупки были объявлены  31 марта.

Речь идет о 30 троллейбусах с увеличенным автономным ходом и о 79 троллейбусах большого класса. Из них 39 единиц техники должны быть поставлены в октябре-ноябре 2023 года, 19 — в 2024 году и оставшиеся 58 — в 2025 году.

Что касается трамваев, то предприятие закупает трехсекционные, трехсекционные двухкабинные, а также двух- и односекционные составы с комплексом активной помощи водителю. Всего запланирована закупка 116 единиц, поставки будут производиться в период с 2023 по 2026 годы.

Ранее стало известно о закупке "Горэлектротрансом" 22 ретротрамваев, оформленных в стилистике середины XX века. Стартовая цена аукциона составила 3,1 миллиарда рублей.


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