Закрытие "Ладожской" в полтора раза увеличило загруженность "Новочеркасской"

Пассажиропоток после закрытия станции метро "Ладожская" на капитальный ремонт неравномерно перераспределился между ближайшими станциями подземки, следует из данных пресс-службы ГУП "Петербургский метрополитен".

За месяц с 28 февраля по 28 марта сильнее, чем у других, выросла загруженность станции "Новочеркасская". Если в последний день зимы ей воспользовались 28 665 пассажиров, то месяцем позднее — уже 43 188 человек. Таким образом, за прошедшее время пассажиропоток увеличился на 50,6 %.

В случае с "Проспектом Большевиков" пассажиропоток вырос на 20,6 % — с 39 109 до 47 153 человек за месяц. Загруженность "Площади Александра Невского — 1" выросла на 16,2 % (с 24 612 до 28 606 человек), "Площади Александра Невского — 2" — на 7,9 % (с 10 777 до 11 629 пассажиров).

В метрополитене попросили "по возможности учитывать" увеличение пассажиропотока на трех станциях при планировании маршрута поездок. "Также напоминаем про бесплатный трамвай № 30", — добавили в пресс-службе подземки.

"Ладожская" закрылась на ремонт 4 марта, работы должны продлиться в течение 11 месяцев. Бесплатный трамвай № 30 курсирует между "Ладожской" и "Площадью Александра Невского", с середины марта маршрут лишили двух обязательных остановок ради увеличения скорости перевозок.