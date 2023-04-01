В Петербурге может появиться шесть новых особо охраняемых территорий

По приблизительным оценкам, шесть новых территорий могут пополнить список особо охраняемых в Северной столице, сообщил 1 апреля "Петербургский дневник" со ссылкой на главу комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александра Германа.

"В ближайшее время будет проводиться обследование этих мест, будем выносить решение", — приводит издание слова главы комитета.

Герман отметил, что сейчас в Петербурге насчитывается 17 особо охраняемых территорий общей площадью девять тысяч гектаров. При это он добавил, что работы по сохранению природы приветствуются жителями города, и назвал в числе популярных маршрутов Сестрорецкое болото, Комаровский берег и экотропу на северной губе Финского залива.

"Скоро сделаем дорогу-подъезд к Сестрорецкому болоту, чтобы было удобнее добираться", — пообещал чиновник.

Ранее Герман делился планами создания к 2025 году трех новых особо охраняемых территорий в Петербурге. Речь шла о заказниках "Ораниенбаумский", "Тарховский" и "Сестрорецкие дюны".