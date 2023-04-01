Шадаев: Запрет удаления аккаунта на "Госуслугах" не связан со слухами о мобилизации

Последние нововведения на портале "Госуслуг" никак не связаны со слухами о возможности второй волны мобилизации в России, пишет 1 апреля ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. Накануне стало известно об отмене возможности удаления аккаунта на сайте и в приложении.

Как заявил министр, на "Госуслугах" сохраняется возможность отписки от сообщений, присылаемых государственными органами.

"Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов", — цитирует ТАСС слова Шадаева, написанные в одном из профильных IT-чатов в Telegram.

Ранее в Минцифры объяснили запрет удаления аккаунтов "участившимися случаями взлома личных кабинетов на "Госуслугах", в том числе с использованием методов социальной инженерии". Теперь удалить свою запись россияне смогут только в многофункциональных центрах.