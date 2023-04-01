СЖР исключит из своих рядов главу карельского отделения после признания его иноагентом

Союз журналистов России намерен исключить из своих рядов главу карельского отделения Георгия Чентемирова* после признания его иноагентом, рассказал "Подъёму" председатель организации Владимир Соловьев. К настоящему моменту имя Чентемирова* уже исчезло из списка руководителей региональных отделений на сайте СЖР.

"В ближайшее время в Карелии проведем конференцию регионального Союза, где будет избран новый председатель. По уставу Союза, признание иноагентом — повод для исключения из членов СЖР. Пока это решение не принято, возможно оно состоится в ближайшее время", — заявил в беседе с изданием Соловьев.

Глава СЖР также уточнил, что признание карельского коллеги иноагентом для членов организации "новостью не стало". По утверждению спикера, тот после начала СВО "наговорил на несколько сроков и с семьей уехал из России".

Согласно Уставу Союза журналистов, член организации может быть из нее исключен "за деятельность, противоречащую целям и задачам СЖР, за грубое нарушение требований Устава СЖР, в том числе за неуплату членских взносов более трех лет, а также за действия, дискредитирующие СЖР либо наносящие ему материальный ущерб".

Минюст внес Чентемирова* в реестр иноагентов 31 марта. Внесенный в список одновременно с ним музыкант Максим Покровский** уже успел прокомментировать получение нового статуса.

*Минюст внес Георгия Чентемирова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Максима Покровского в единый реестр иноагентов

Фото: скриншот раздела на сайте Союза журналистов России