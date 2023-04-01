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Новости 16:52

СЖР исключит из своих рядов главу карельского отделения после признания его иноагентом

фото ЗакС политика СЖР исключит из своих рядов главу карельского отделения после признания его иноагентом

 Союз журналистов России намерен исключить из своих рядов главу карельского отделения Георгия Чентемирова* после признания его иноагентом, рассказал "Подъёму" председатель организации Владимир Соловьев. К настоящему моменту имя Чентемирова* уже исчезло из списка руководителей региональных отделений на сайте СЖР.

"В ближайшее время в Карелии проведем конференцию регионального Союза, где будет избран новый председатель. По уставу Союза, признание иноагентом — повод для исключения из членов СЖР. Пока это решение не принято, возможно оно состоится в ближайшее время", — заявил в беседе с изданием Соловьев.

Глава СЖР также уточнил, что признание карельского коллеги иноагентом для членов организации "новостью не стало". По утверждению спикера, тот после начала СВО "наговорил на несколько сроков и с семьей уехал из России".

Согласно Уставу Союза журналистов, член организации может быть из нее исключен "за деятельность, противоречащую целям и задачам СЖР, за грубое нарушение требований Устава СЖР, в том числе за неуплату членских взносов более трех лет, а также за действия, дискредитирующие СЖР либо наносящие ему материальный ущерб".

Минюст внес Чентемирова* в реестр иноагентов 31 марта. Внесенный в список одновременно с ним музыкант Максим Покровский** уже успел прокомментировать получение нового статуса.

*Минюст внес Георгия Чентемирова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Максима Покровского в единый реестр иноагентов

Фото: скриншот раздела на сайте Союза журналистов России


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