К середине дня петербуржцы подали около 30 тысяч заявок на зачисление детей в первый класс

В Петербурге 1 апреля стартовал прием заявок на зачисление детей в первые классы школ. К середине дня родители оставили около 30 тысяч заявлений, сообщили в администрации губернатора.

С наступлением полночи подать документы стало возможно в онлайн-режиме, к 15:00 горожане воспользовались этой возможностью около 26 тысяч раз. Еще более 3,5 тысяч заявок поступило через открывшиеся утром центры "Мои документы".

"В этом году на каждую школу подается отдельное заявление. Например, если для ребенка выбрано три школы, нужно подать три заявления", — отметили в Смольном.

Первый этап подачи документов продлится до 30 июня. В течение этого времени заявки принимаются от родителей, чьи дети имеют льготы, или же от проживающих в одном районе со школой семей. Прочие семьи смогут подать документы в рамках второго этапа, который продлится с 6 июля по 5 сентября.

В комитете по образованию отметили, что время подачи заявления не влияет на порядок зачисления ребенка на первом этапе. "Основными критериями являются прикрепление дома к школе, а также наличие у ребенка льгот", — говорится в сообщении Смольного.

В минувший четверг прямую линию с петербуржцами провела вице-губернатор Ирина Потехина, курирующая в том числе деятельность комитета по образованию. О чем говорила чиновница, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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