Беглов поздравил петербуржцев с Днём единения народов России и Белоруссии

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил с поздравительной речью по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Слова губернатора приводит в воскресенье, 2 апреля, пресс-служба Смольного.

В своём обращении Беглов напомнил о том, что договор об образовании единого сообщества страны заключили 27 лет назад. Тогда РФ и Белоруссия закрепили своё содружество, став примером успешной интеграции двух разных государств на постсоветском пространстве.

Беглов также отметил важность экономической кооперации Петербурга и Минска.

"Мы выстраиваем наши отношения в рамках Программы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества до 2026 года. В условиях санкций усилилась кооперация наших предприятий. К нам в город поступает коммунальная техника, автобусы, продовольствие из братской страны", - резюмировал губернатор.

Ранее, напомним, власти Петербурга выступили за создание торговых зон с белорусскими товарами на двух рынках города.