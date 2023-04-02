Домой к избитому многодетному петербуржцу приходили двое неизвестных мужчин

Двое неизвестных мужчин приходили домой к избитому отцу 13 детей, уведомила журналистов 78.ru сестра его супруги.

Женщина рассказала, как прошёл разговор. Незнакомцы, по её словам, интересовались состоянием мужчины, расспрашивали, в какой больнице он лежит.

"Пришли двое высоких мужчин, я открыла дверь. Они спросили Светлану Николаевну (сестру), я сказала, что её нет. И Юрия Владимировича, я сказала, что он в больнице. Они спросили: А что? Что-то серьёзное? Я говорю: насколько я поняла, после инцидента у него возникли осложнения, всё-таки человек в возрасте. Они начали спрашивать, в какой больнице лежит. Я сказала, что не знаю. Они потом спросили: а Вы можете записать телефон, чтобы потом нам позвонила Светлана Николаевна. Я записала и передала имя и отчество того мужчины, который дал телефон", — поделилась петербурженка.

Напомним, ЧП произошло из-за ДТП. Многодетный отец возвращался домой с церемонии награждения за свои родительские заслуги. Выбранное для парковки место сильно не угодило троим мужчинам на Renault. Как итог, они спровоцировали аварию.

Когда 60-летний пенсионер осознал, что мужчины полезут в драку, он передал телефон своему сыну с тем, чтобы всё заснять и обратиться в полицию. Силовикам удалось найти лишь двоих участников потасовки. Дело поставлено на контроль главы СК Александра Бастрыкина.