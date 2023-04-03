Число пострадавших при взрыве на Университетской набережной выросло до 30

При взрыве в кафе на Университетской набережной в Петербурге пострадали 30 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения. Шестеро находятся в тяжелом состоянии. Остальные, среди которых оказался подросток, в состоянии легкой и средней степени тяжести.

"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 30 человек, один человек погиб. <...> В учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга вся необходимая медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства.

Несовершеннолетней, которая присутствовала при взрыве, провели операцию. Сейчас угрозы ее жизни нет.

Ранее сообщалось о 24 пострадавших. Позже еще шесть человек самостоятельно обратились за помощью, уточнили в Минздраве.

Напомним, вечером 2 апреля в заведении на Васильевском острове в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом (ч.2 ст. 105 УК).

Константин Леньков