РБК: В Кремле озвучили ориентиры для выборов президента в 2024 году

Сотрудники внутриполитического блока Кремля провели семинар для вице-губернаторов регионов, ответственных за внутреннюю политику, сообщил 3 апреля РБК. Мероприятие состоялось в мастерской управления "Сенеж" с 29 по 31 марта, в ходе его были озвучены ориентиры для выборов президента в 2024 году.

Как сообщили изданию четыре участника мероприятия, в Кремле рассчитывают на то, что кандидат от власти получит 75% голосов избирателей при явке в 70%. "Разговор был о том, что нужно больше, чем в прошлый раз", — уточнил один из собеседников РБК.

Выборы состоятся в срок, в их легитимности не должно быть никаких сомнений, а действовать при этом следует исключительно методом убеждения, пересказали содержание сказанного на семинаре три его участника. Вице-губернаторам рекомендовали работать со всеми группами электората, не исключая "очевидных союзников" и молодежь.

По данным "Ведомостей", участникам мероприятия сообщили, что предстоящая кампания по выборам президента будет по сути "референдумного типа". В администрации президента полагают, что у нынешнего главы государства высокий рейтинг, а общество консолидировано. "Основная идеологема в нынешней ситуации заключается в том, что все [и так] идут за президентом", — рассказал изданию один из участников семинара.

По данным ЦИК, Владимир Путин получил на выборах президента в 2018 году 76,7% голосов избирателей при явке в 67,5%.

В начале марта появилась информация о том, что в Кремле надеются достичь лучших показателей для кандидата от власти на предстоящих выборах, чем в прошлый раз.