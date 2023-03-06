РБК: В Кремле надеются достичь большей поддержки Путина на президентских выборах, чем в 2018 году

Кремль рассчитывает добиться более высокого результата Владимира Путина на выборах президента в 2024 году, чем он получил в прошлый раз, сообщил 6 марта РБК со ссылкой на три осведомленных источника.

Как передает издание, на прошлой неделе состоялся семинар для сотрудников внутриполитического блока Кремля, посвященный предстоящим выборам главы государства. Участников мероприятия оповестили, что выборы состоятся в срок, а заодно уведомили о якобы высокой поддержке россиянами президента и о том, что существующий ее уровень следует сохранить.

Также на семинаре прозвучало особое пожелание о том, что результат Путина на следующих выборах и показатель явки избирателей должны быть выше, чем в 2018 году. Об этом РБК сообщили все три конфидента, причем один из них уточнил, что важен не столько результат в процентах, сколько поддержка в абсолютных цифрах.

В 2018 году, согласно данным ЦИК, за Путина проголосовали 76,7 % избирателей. Явка в тот раз составила 67,5 %.

Сам Путин до сих пор не высказывался о своих намерениях относительно участия в следующих выборах президента. Согласно версии, озвученной его пресс-секретарем Дмитрием Песковым, у главы государства много дел и ему "сейчас точно не до этого". При этом в своем послании Федеральному собранию глава государства отдельно указал на то, что выборы в 2024 году состоятся.