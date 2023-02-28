"У Путина дел много": Песков высказался о предстоящих выборах президента

Российские власти допускали возможность отмены выборов в условиях спецоперации, однако в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин высказался в пользу их проведения, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью "Известиям" 28 февраля.

"В условиях СВО ставились под вопрос перспективы проведения выборов — и сентябрьских, и потом президентских. Но мы услышали в послании, что эти и другие должны быть", — поведал газете представитель Кремля.

В настоящее время никаких "предвыборных или электоральных настроений нет", продолжил Песков. Он сослался на занятость главы государства и добавил, что Путину "сейчас точно не до этого".

"Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно", — резюмировал Песков и рекомендовал запастись терпением.

Ранее Песков затруднился сообщить, когда планируется огласить решение Путина о баллотировании на выборах президента, которые состоятся в 2024 году. Между тем, лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов уже заявил о том, что предложит однопартийцам поддержать действующего президента на выборах. В КПРФ и ЛДПР намерены выставить собственных кандидатов.