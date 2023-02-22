Миронов не хочет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах

Лидер справедливороссов Сергей Миронов объявил, что не собирается участвовать в президентских выборах следующего года в качестве кандидата. Своим коллегам по партии он предложит поддержать действующего главу государства Владимира Путина. Инициативу Миронов пообещал озвучить на партийном съезде в мае.

"Считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение. Нечего дурака валять. У нас есть лидер, настоящий патриот страны, который сегодня борется не только за будущее не только нашей Родины, но и за будущее всего человечества", - сказал он журналистам "России 24" на фоне митинга-концерта в Лужниках.

Отметим, что накануне в послании Федеральному собранию Путин заявил, что президентские выборы 2024 года должны пройти "в строгом соответствии с законом". О его участии или неучастии в этой электоральной процедуре пока ничего официально не соообщается.

На президентские выборы 2018 года Миронов тоже не стал выдвигать свою кандидатуру, заявив о поддержке Путина.