Песков затруднился назвать сроки оглашения решения Путина об участии в выборах

Президент Владимир Путин не сообщал о планах участвовать в выборах главы государства в 2024 году, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

"Вы слышали, [чтобы было] заявление на этот счет? Я тоже [нет]", — произнес Песков в ответ на вопрос о том, принял ли решение Путин баллотироваться в президенты. Не смог представитель Кремля назвать сроки оглашения подобного решения. "Не знаю", — поведал он.

Днем ранее, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся "в строгом соответствии с законом" и соблюдением всех процедур. О чем еще говорил президент, читайте в материале ЗАКС.Ру.