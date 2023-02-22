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Новости 9:21

Песков затруднился назвать сроки оглашения решения Путина об участии в выборах

фото ЗакС политика Песков затруднился назвать сроки оглашения решения Путина об участии в выборах

Президент Владимир Путин не сообщал о планах участвовать в выборах главы государства в 2024 году, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

"Вы слышали, [чтобы было] заявление на этот счет? Я тоже [нет]", — произнес Песков в ответ на вопрос о том, принял ли решение Путин баллотироваться в президенты. Не смог представитель Кремля назвать сроки оглашения подобного решения. "Не знаю", — поведал он.

Днем ранее, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся "в строгом соответствии с законом" и соблюдением всех процедур. О чем еще говорил президент, читайте в материале ЗАКС.Ру.

 


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