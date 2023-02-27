КПРФ и ЛДПР намерены участвовать в президентских выборах

КПРФ и ЛДПР намерены выставить своих кандидатов на выборах президента в 2024 году, сообщили 27 февраля "Ведомости". Первая партия рассматривает различные варианты кандидатур для выдвижения, вторая со своим выбором уже определилась, сообщили источники издания.

Как сообщил "Ведомостям" близкий к КПРФ собеседник, коммунисты рассматривают варианты баллотирования на выборы лидера партии Геннадия Зюганова или же его первого заместителя Юрия Афонина. Также возможен вариант отказа от участия в кампании ради "демонстрации единства", но подобный сценарий коммунисты полагают маловероятным. Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко уточнил, что кандидат будет утвержден на съезде в конце года.

Между тем, в комментарии РИА "Новости" Афонин заявил, что основным кандидатом от КПРФ следует читать Зюганова. "Лидер партии у нас кандидатура номер один, но мы всегда показываем широкую линию и будем в партийных структурах обсуждать предложения", — заявил он.

В свою очередь, либерал-демократы уже определились, кого отрядить для участия в президентской гонке. По информации источников "Ведомостей" в ЛДПР и конфидента, близкого к администрации президента, партия уже приступила к подготовке выдвижения на выборы своего нового лидера Леонида Слуцкого.

Ранее глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов заявил, что не намерен выдвигаться в качестве кандидата на президентских выборах. Вместо этого он предложит однопартийцам поддержать действующего главу государства Владимира Путина. Между тем, сам Путин о намерении переизбираться ничего не сообщал. В то же время в своем послании Федеральному собранию он анонсировал проведение выборов в следующем году.