Минстрой хочет обязать граждан пускать в квартиры коммунальщиков ради умных счетчиков

Минстрой направил в правительство письмо с предложением обязать собственников домов и квартир пускать к себе работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков воды и тепла, сообщили 3 апреля "Известия" со ссылкой на документ. За повторный отказ пустить коммунальщиков к себе предполагается административная ответственность.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в комментарии изданию назвала глобальной проблемой недопуск работников ЖКХ в жилые помещения. Она отметила, что сейчас зайти в квартиру без согласия жильцов можно лишь в случае аварии, угрожающей жизни соседей. В прочих случаях требуется санкция суда.

"Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут поспособствовать в стимулировании граждан штрафы", — предположила депутат. Также она указала, что считает нужным ввести наказание для ресурсоснабжающих организаций за несоблюдение процедуры уведомления жильцов о предстоящих работах.

В конце марта депутат Александр Якубовский обратился в Минстрой с предложением запретить установку мусоропроводов в новостройках и, по возможности, заварить существующие. По мысли парламентария, подобные меры позволили бы ускорить проведение мусорной реформы в России.