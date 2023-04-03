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Новости 11:00

Муж подозреваемой в убийстве Татарского: Мою жену подставили

фото ЗакС политика Муж подозреваемой в убийстве Татарского: Мою жену подставили

Супруг подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского петербурженки Дарьи Треповой, член Либертарианской партии России Дмитрий Рылов прокомментировал случившееся.

"Мою жену Дарью Трепову подставили, так как она никогда бы не стала убивать", - заявил Рылов SVTV News.

Он подтвердил, что его супруга выступала против специальной военной операции. Однако с уверенностью сказал, что Трепова никогда не стала бы по своей воле участвовать в убийстве. 

Согласно одной из версий, в кафе Street Food Bar на Университетской набережной взорвалось устройство, находившееся в статуэтке, которую Трепова подарила Татарскому во время его встречи со своей аудиторией. Взрыв унес жизнь военкора. В стационары Петербурга также доставили 31 человека. Из них восемь человек — в тяжелом состоянии. 


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