Комздрав: После взрыва на Университетской набережной стационары приняли 31 человека

В общей сложности 31 человек потупил в стационары Петербурга после взрыва в кафе на Университетской набережной, сообщили утром 3 апреля в комитете по здравоохранению. Инцидент произошел накануне вечером, в результате произошедшего погиб военкор Владлен Татарский.

Согласно данным на 07:00, девять человек из числа поступивших были отпущены домой для амбулаторного лечения. "В больницах восемь человек остаются в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном", — уточнили в комздраве.

Пациенты поступили в девять медучреждений Петербурга, включая Мариинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и детский центр Раухфуса.

Ранее РИА "Новости" сообщило со ссылкой на Минздрав о 32 пострадавших в результате произошедшего. "В результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб. Состояние десяти пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, пять человек в удовлетворительном состоянии", — процитировало агентство сообщение ведомства.

Накануне вечером в Street Food Bar на Университетской набережной произошел взрыв, в этот момент в помещении проходила встреча с военкором Владленом Татарским, он погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.