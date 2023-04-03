Правительство упростило правила добровольного переселения соотечественников

Кабинет министров упростил порядок включения соотечественников из недружественных стран в программу добровольного переселения в Россию, сообщила 3 апреля пресс-служба правительства. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Изменения в программе позволят соотечественникам подавать заявки не только в стране постоянного проживания, но также в государствах, гражданами которых они являются и на территории которых проживают фактически. Требование обязательного перевода и нотариального заверения бумаг, текст которых продублирован на русский язык, отменяется.

Помимо этого, с 40 до 25 рабочих дней сокращается срок рассмотрения заявок от лиц, получивших в России статус беженца или временное убежище. Количество необходимых бумаг также уменьшится — из перечня исчезнут свидетельство о рождении, документы об образовании и трудовом стаже, а также ряд прочих.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов предложил приостановить действие программы переселения соотечественников, поскольку ей якобы пользуются "продажные дельцы от миграционных служб вместе с этническими ОПГ и олигархами".