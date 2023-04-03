Судья в Екатеринбурге назначила полгода ограничения свободы уличному художнику за надпись о президенте

Мировая судья участка № 8 Кировского района Екатеринбурга признала виновным в вандализме по мотивам политической вражды (ч. 2 ст. 214 УК РФ) уличного художника Леонида Черного (Егора Ледякина), сообщило 3 апреля местное издание It's My City. В качестве наказания ему назначили шесть месяцев ограничения свободы.

В марте 2022 года художник был задержан по подозрению в нанесении надписи с негативной оценкой президента Владимира Путина и надписей с пацифистским посылом. Впоследствии прокурор попросил оставить в деле только первый эпизод.

Согласно приговору, в течение полугода Черный не сможет покидать Екатеринбург, гулять по ночам, переезжать с нынешнего места жительства и посещать массовые мероприятия. После заседания художник назвал "неплохими" результаты заседания. При этом он пока не решил, будет ли обжаловать вынесенный приговор.

Ранее Петроградский суд Петербурга назначил 13 суток административного ареста задержанному за "нехорошие надписи о Президенте РФ".