Избиение подростка в петербургском ТЦ привело к уголовному делу

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за избиения 16-летнего школьника в торговом центре "Порт Находка" на юге города. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, дело завели по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

По версии следствия, побои подростку нанесли двое взрослых мужчин. Инцидент случился в минувшую субботу. Личности нападавших устанавливаются. Максимальным наказанием для фигурантов может стать лишение свободы на семь лет.

Отметим, что в последние недели инциденты с участием подростков в торговых центрах участились: тот же "Порт Находка" в Рыбацком на прошлой неделе стал местом драки между группой несовершеннолетних и охранниками. В конце февраля драка подростков в ТРК "Галерея" привела к десяткам задержаний и уголовному делу.