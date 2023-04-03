Думский справоросс предложил показывать в рекламе только многодетные семьи

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду") предложил показывать в рекламе исключительно многодетные семьи в случае, если сюжет требует обращения к теме семьи. Своей инициативой парламентарий поделился с подписчиками личного Telegram-канала.

"Я предлагаю вот такую инициативу, она состоит в том, чтобы на законодательном уровне ввести обязательный показ для рекламных роликов: если показывают семьи, то семьи должны быть многодетные, с тремя или четырьмя детьми", — заявил Гусев и добавил, что соответствующий законопроект уже готов.

Депутат уточнил, что намерен обсудить инициативу с членами межфракционной группы по сохранению традиционных ценностей. По его мнению, проект встретит понимание "не только рекламщиков, но и всех, кто рекламу эту дает".

В своем посте Гусев посетовал, что в России насчитывается "только два миллиона" многодетных семей и уточнил, что для улучшения демографии необходимо 11 миллионов таких семей. "Реклама не только двигает торговлю, но и формирует потребности и образ жизни. Если все образы семьи в каждой рекламе будут многодетными, через некоторое время это станет в России привычной ролевой моделью", — поделился мнением он.

Ранее Гусев предложил разработать меры, которые бы позволили запретить продажу в России украинских товаров.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Гусева