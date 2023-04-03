Комблаг назвал нынешнюю зиму второй по количеству снега

В нынешнюю зиму в Петербурге выпало более двух метров снега, сообщили 3 апреля в комитете по благоустройству. Указанная цифра позволяет поставить продолжающийся холодный период на вторую строчку по количеству выпавшего снега.

"Вначале малоснежная, нынешняя зима благодаря марту и апрелю опередила предыдущую по общей высоте покрова — более 200 см. В прошлом году он составил лишь 197 см", — отметили в комблаге.

На первом месте по снежности держится холодный сезон 2018/19 годов, когда на Петербург выпало 224 см снега.

В комитете отметили благоразумие дорожных предприятий, которые не стали полностью менять оборудование спецтехники с зимнего на летнее. Первоочередной задачей на текущий момент чиновники назвали вывоз снега с дорог и тротуаров, а также обеспечение безопасности движения в условиях продолжающихся температурных "качелей".

"За неделю с улиц вывезено более 57 тысяч кубометров снега, — рассказали в комблаге. — Самосвалы отправляют на пункты утилизации по 10-12 "кубов" в сутки".

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в марте солнце светило в городе 76,5 часа.