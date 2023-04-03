Минюст включил в перечень нежелательных польский "Форум свободных народов постРоссии"*

Министерство юстиции 3 апреля уведомило о включении польского "Форума свободных народов постРоссии" в перечень нежелательных в стране организаций. Как отметили в ведомстве, это произошло в соответствии с решением первого заместителя генпрокурора.

"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Free Nations of PostRussia Forum" ("Форум Свободных Народов ПостРоссии")*, Польша", — говорится на сайте Минюста.

О признании организации нежелательной стало известно во второй половине марта. В Генпрокуратуре объяснили принятое решение участием антироссийски настроенных спикеров на сессиях форума, а также высказывания с критикой СВО, звучащие в ходе таких мероприятий.

*Минюст внес "Форум свободных народов постРоссии" (Free Nations of PostRussia Forum) в список нежелательных организаций на территории РФ