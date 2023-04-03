На арестованного из-за шеврона "Азова"* в телефоне москвича составили новый протокол

В отношении жителя Москвы Юрия Самойлова составили протокол о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщила 3 апреля "Медиазона"** со ссылкой на Черемушкинский районный суд столицы. Ранее тот же суд арестовал гражданина за шеврон "Азова"* на заставке телефона.

С чем связан новый протокол, неизвестно.

Во второй половине марта стало известно о задержании в московском метро пассажира, на заставке телефона которого виднелась символика украинского полка "Азов"*. В полицию обратился его сосед по вагону, разглядевший запрещенную символику у попутчика.

Суд рассмотрел дело задержанного по административной статье о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ) и назначил ему 14 суток ареста.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов