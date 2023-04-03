Беглов призвал петербуржцев к выдержке после взрыва в кафе

Губернатор Александр Беглов посвятил 3 апреля часть своего традиционного обращения по радио взрыву в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Глава города выразил соболезнования родным и близким покойного и призвал петербуржцев к спокойствию и выдержке.

"Погиб мужественный человек, получивший общественное признание благодаря своей отваге, патриотизму и активной общественной позиции. Он боролся с украинскими неонацистами с оружием в руках, защищал от них Донбасс и наших соотечественников. После начала СВО стал добровольцем-военкором, работал на линии огня. Его оружием стало слово, он защищал Родину правдой", — поведал горожанам Беглов в эфире "Радио России".

Губернатор предположил, что цель причастных к взрыву заключалась в том, чтобы напугать военкоров и "запугать Петербург, который поддерживает нашу армию и нашего президента".

"Хотел бы призвать всех петербуржцев к выдержке, спокойствию и бдительности. Петербург был, есть и останется городом-патриотом, городом-государственником. Мы продолжим честно служить нашей стране и под руководством нашего президента добьемся победы", — обратился в конце своего выступления Беглов.

Всего, по словам градоначальника, в больницах Петербурга остаются 22 раненых при взрыве. Он отметил, что тяжело пострадавшие были прооперированы, всем потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также Беглов сообщил, что правительство города проведет выплаты пострадавшим. Семье Татарского переведут один миллион рублей, получившим легкие травмы достанется по 250 тысяч рублей, тяжелые и средней степени тяжести — по 500 тысяч рублей. Ранее пресс-служба Смольного распространила сообщение о подписании соответствующего постановления, для выплат планируется использовать средства резервного фонда Петербурга.

Днем в понедельник Беглов побывал в Мариинской больнице, где навестил пострадавших при взрыве. Они отметил, что среди них есть иногородние, и пообещал передать весточки их родным.

Ранее Следственный комитет сообщил о том, что возбужденное в связи со взрывом уголовное дело было переквалифицировано со статьи об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) на теракт, повлекший умышленную гибель человека (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Утром в Петербурге была задержана подозреваемая в причастности к взрыву Дарья Трепова.