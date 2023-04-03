СК переквалифицировал дело о взрыве в петербургском кафе на теракт

Следственный комитет сообщил 3 апреля о переквалификации уголовного дела о взрыве в кафе Street Food Bar на Университетской набережной в Петербурге на статью о теракте, повлекшем умышленную гибель человека (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Изначально дело было возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

"У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*", — заявили в СК.

В ведомстве уточнили, что расследование дела продолжается. "Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков", — говорится в опубликованном заявлении.

В результате взрыва в кафе, произошедшего накануне вечером, погиб военкор Владлен Татарский, еще 31 человек поступил в городские стационары. Утром в понедельник была задержана подозреваемая в причастности к взрыву Дарья Трепова, тем временем в Национальном антитеррористическом комитете заявили о причастности к инциденту сторонников Алексея Навального. Позже губернатор Александр Беглов анонсировал выплаты пострадавшим из городского бюджета.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.