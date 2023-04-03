НАК считает сторонников Навального участниками убийства Татарского

Национальный антитеррористический комитет заявил, что взрыв в кафе Street Bar Food, унесший жизнь военкора Владлена Татарского, был спланирован "с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен в России), сообщили РИА Новости.

Случившееся НАК назвал терактом. Его спланировали украинские спецслужбы, рассказали в комитете. Задержанную по подозрению в причастности к взрыву 26-летнюю Дарью Трепову там назвали активной сторонницей Алексея Навального.

Напомним, в результате взрыва также пострадал еще 31 человек - посетители мероприятия с участием Татарского. Трепову удалось задержать на следующее утро. Ее супруг заявил, что его жену могли подставить.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.