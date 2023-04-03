Подозреваемую в причастности к взрыву в петербургском кафе задержали

Подозреваемая в причастности к совершению взрыва в кафе Street Food Bar на Университетской набережной Дарья Трепова задержана, сообщила 3 апреля "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Факт задержания подтвердили в Следственном комитете.

Издание уточняет, что задержание произошло на съемной квартире. В Следкоме уточнили, что задержание проводилось сотрудниками ведомства совместно с оперативными службами.

Ранее МВД объявило Трепову в розыск.

Взрыв в кафе на Васильевском острове прогремел вечером 2 апреля, в результате инцидента погиб военкор Владлен Татарский. Согласно данным комитета по здравоохранению, в городские стационары поступил 31 пострадавший, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.