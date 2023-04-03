МВД объявило в розыск подозреваемую в причастности ко взрыву на Васильевском острове

Министерство внутренних дел объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в причастности ко взрыву в кафе Street Food Bar на Васильевском острове. Информация об этом появилась 3 апреля в ведомственной базе.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в базе МВД.

Ранее появилась информация о том, что Трепова задержана по подозрению в совершении взрыва. Это сообщение не подтвердилось.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вечером 2 апреля. В результате инцидента погиб военкор Владлен Татарский, комитет по здравоохранению сообщил о поступлении 31 пострадавшего в стационары Петербурга. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).