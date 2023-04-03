Беглов анонсировал выплаты пострадавшим при взрыве в кафе на Университетской набережной

Власти Петербурга намерены провести выплаты пострадавшим при взрыве кафе Street Food Bar на Университетской набережной, заявил 3 апреля губернатор Александр Беглов.

"Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате социальной помощи семье погибшего один миллион рублей, тяжело раненным — 500 тысяч, остальным пострадавшим по 250 тысяч", — передает слова Беглова РИА "Новости".

Также градоначальник заявил о планах Смольного ужесточить в ближайшее время правила проведения общественных мероприятий, отметило 78.ru.

Взрыв в петербургском кафе прогремел вечером в воскресенье. В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский, еще 31 человек был доставлен в городские стационары. Утром в понедельник стало известно о задержании подозреваемой в причастности к взрыву Дарьи Треповой. В Национальном антитеррористическом комитете объявили о причастности к случившемуся сторонников Алексея Навального, в Кремле сочли произошедшее терактом.