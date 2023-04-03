В Кремле прокомментировали взрыв на Университетской набережной

Взрыв в кафе на Васильевском острове в Петербурге был террористическим актом, заявил 3 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он предположил, что за произошедшим может стоять Украина.

"Это террористический акт, мы с вами видели заявление НАК [Национального антитеррористического комитета]", — приводит слова Пескова ТАСС. Представитель Кремля призвал "набраться терпения" и дождаться заявления спецслужб, расследующих инцидент. При этом он сослался на некие данные НАК, согласно которым "украинские специальные службы могут иметь отношение к планировке этого теракта".

По словам Пескова, Россия "столкнулась с киевским режимом", передает РИА "Новости". "Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция", — заявил он и обвинил Киев в убийстве Дарьи Дугиной, предположив заодно, что и в случае со взрывом в Петербурге ответственность также может быть на украинской стороне.

Песков также уточнил, что президент был "незамедлительно проинформирован" о взрыве.

Взрыв в кафе Street Food Bar прогремел вечером 2 апреля, в результате инцидента погиб военкор Владлен Татарский, в стационары поступил 31 человек. Утром в понедельник была задержана Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к происшествию. В НАК заявили о причастности ко взрыву сторонников политика Алексея Навального.